Геополитические риски ударили по бирже и ослабили рубль: доллар и евро снова подорожали

Сегодня на российском валютном рынке вновь наблюдается серьезное ослабление рубля. На Московской бирже курс доллара поднимался до 77 рублей, европейская валюта превышала в моменте уровень в 88 рублей.

К 16:26 максимальный курс доллара вырос до 76,9850 рубля, евро – 88,14, что существенно превышает официальные курсы валют, установленные Банком России на выходные. В частности, по итогам утренней торговой сессии курс «американца» был повышен ЦБ до 75,7668 рубля, «европейца» – до 86,8894.

К 16:39 мск индекс Мосбиржи упал на 4,16%, РТС – на 4,62%.

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», таким образом участники финансового рынка отреагировали на ряд заявлений главы МИД России Сергея Лаврова, который, в частности, подчеркнул, что Запад хочет снять с США ответственность за решение вопроса по гарантиям безопасности и начать абстрактные дискуссии.

Накануне на бирже наблюдалась аналогичная ситуация после заявлений заместителя иностранных дел России Сергея Рябкова, котировавшего, что переговоры с США и НАТО зашли в тупик.

Москва, Светлана Антонова

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