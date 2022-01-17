На столичных АЗС ускорилось подорожание топлива

В Москве цены на автозаправках растут 17 недель подряд, ускорившись в последние семь дней. По данным Московской топливной ассоциации (МТА), с 10 по 17 января больше всего поднялось в цене дизтопливо.

В частности, дизельное топливо подорожало за этот период на 22 копейки и достигло 53,77 рубля за литр. За первую неделю года его цена поднялась только на 6 копеек.

Также ускорил подорожание бензин. Цена Аи-92 выросла на 3 копейки и составила 47,8 рубля. Аи-95 подорожал на 5 копеек до 52,9 рубля, хотя неделей ранее он повышался всего на 1 копейку. Аи-100, за предыдущие семь дней подорожав на 2 копейки, на этой подрос на 6, достигнув 60,69 рубля за литр.

Цены на московских АЗС продолжают повышаться 17 недель подряд – после того как ускорили рост биржевые цены на топливо.

Москва, Мария Соколова

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