«Толкает в разорение и нищету»: решения правительства РФ ведут к росту цен и системным проблемам в экономике

Повышение тарифов в системе «Платон» для большегрузного транспорта приведет к росту инфляции и толкнет еще большее число россиян в нищету. Такое мнение высказал лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов после встречи с представителями транспортных компаний. По его оценке, такие решения Минтранса приводят к системным проблемам в экономике.

«Сегодня растущие поборы с транспортных (компаний) приводят к росту инфляции, а также системным проблемам, которые могут негативно отразиться на всей экономике страны», – констатировал политик в Telegram-канале.

Миронов обратил внимание, что с 1 февраля тарифы «Платона» для «большегрузов» повышаются не на 10 копеек за километр, как планировалось, а на 20. «Грузоперевозчики уже платят тройную цену за тот ущерб, который «большегрузы» якобы наносят дорогам. Это «Платон», это акцизы на топливо, которые с 2015 года выросли втрое, это тарифы платных дорог, которые Минтранс предлагает повысить еще на 40-70%», – подчеркнул лидер «эсеров».

«Нужно разрывать это кольцо поборов, каждый из которых вносит свой вклад в инфляцию, отражаясь на конечной цене товаров. При этом каждый лишний процент инфляции толкает все большее число наших граждан в разорение и нищету», – подчеркнул Миронов.

Кроме того, политик отметил другие проблемы транспортных компаний, за которые также платит потребитель. «Помимо растущих тарифов в прошлом году грузоперевозчики столкнулись с резким скачком цен на дизельное топливо – на 16-19%. Кроме того, подорожали все комплектующие для машин. В итоге большинству перевозчиков пришлось повысить цены на услуги. При этом за решения чиновников, ведущие к удорожанию перевозок, в конечном итоге платят потребители», – заключил Миронов.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»