«Не надо без команды стрелять»: в «ЕР» считают преждевременным говорить о признании ДНР и ЛНР

Разговоры о признании Донецкой и Луганской народных республик преждевременны и носят скорее провокационный характер на фоне переговоров России и США по гарантиям безопасности. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев. По его словам, дальнейшее развитие ситуации вокруг Донбасса будет зависеть от договоренностей Москвы и Вашингтона.

«Заседания фракции «ЕР» еще не проходило, но общее мнение такое, что сейчас тесные переговоры ведутся нашим МИДом с американской стороной – мы же знаем, какая международная напряженность сейчас, что любая тонкость, любая шероховатость, любое неосторожное высказывание может зародить недоверие и нарушить хрупкий диалог. Поэтому какие-то телодвижения, связанные с признанием-непризнанием или даже попытки такие, и разговоры подобного рода являются, скажем так, неуместными сейчас. Они не конструктивные, и носят скорее провокационный характер», – пояснил Матвейчев.

При этом парламентарий обратил внимание, что все заинтересованы, чтобы Россия договорилась с Западом и НАТО на хороших условиях – «нам не нужны лишние санкции и действия, – все это трата денег из нашей экономики». «Хотелось бы мирного сосуществования, поэтому сейчас все эти заявления абсолютно не вовремя. Когда надо будет, Госдума и Совет Федерации за сутки, хоть ночью соберутся и кого угодно признают», – подчеркнул он.

«В зависимости от того договоримся-не договоримся, будет выстраиваться стратегия. И опять же в зависимости от того, что Запад будет делать, потому что одно дело – он не отвечает на наши предложения, другое дело – какие действия будет предпринимать, а он их продолжает, кстати, предпринимать, потому что там (на Украине) появляются какие-то английские спецназовцы, дополнительная военная помощь идет. Поскольку Путин требовал немедленных гарантий безопасности России, не думаю, что он будет растягивать на сколько-то месяцев. Все равно через какое-то время эта ситуация разрешится, но сейчас, пока еще окончательно неясно, чем переговоры закончились, предпринимать какие-то шаги слишком поспешно», – заключил Матвейчев.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин анонсировал на следующей неделе консультации с главами фракций по поводу инициативы депутатов-коммунистов о признании независимости ДНР и ЛНР. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал инициативу КПРФ провокацией, заявив, что его фракция не поддержит обращение к главе государства. Ранее лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов не раз высказывал мнение о необходимости признания этих республик. Депутат-«эсер» Дмитрий Гусев допустил вероятность решения нижней палаты парламента по обращению к президенту с просьбой о признании ДНР и ЛНР.

В Женеве сегодня проходят переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена по российским предложениям о гарантиях безопасности. Среди главных требований Москвы – отказ НАТО от дальнейшего расширения на Восток, отвод вооружений Альянса на позиции 1997 года и отказ от размещения ударных вооружений у российских границ.

Москва, Мария Соколова

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