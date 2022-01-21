«Гарантий никаких нет»: Запад поощряет Киев на полный саботаж минских соглашений

Истерия вокруг «российского вторжения» на Украину может быть связана с желанием Запада поддержать линию киевского режима на полный саботаж минских договоренностей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, представитель Вашингтона согласился, что диалог нужно вести разумно, но гарантий никаких нет.

«Мы обсуждали Украину сегодня. Американские коллеги как-то попытались опять поставить во главу угла проблемы на границе России с Украиной, попытались обусловить все остальное необходимостью так называемой деэскалации. Это уже стало заклинанием», – отметил Лавров.

При этом дипломат обратил внимание на реальную позицию России и Украины. «Хочу еще раз напомнить тем, кто занимается анализом наших публичных выступлений, наших позиций, что Россия никогда, нигде, ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу. Президент Зеленский, которого взяли под крыло наши западные коллеги, опекают его, поощряя на любые выходки, заявил публично, что если кто-то чувствует себя русским из граждан Украины, то пусть он убирается из Украины в Россию. А те, кто на Донбассе противостоит государственному терроризму со стороны киевского режима, он назвал не людьми, а особями. Поэтому кто кому угрожает и во что эти угрозы могут вылиться – это еще большой вопрос», – подчеркнул глава МИД РФ.

«Мы не исключаем, что вся эта истерика, которую сейчас раскручивают наши западные коллеги, она направлена на то, что, если уж не спровоцировать какие-то украинские силовые действия на Донбассе, то, как минимум, чтобы прикрыть линию киевского режима на полный саботаж Минских договоренностей. Иного объяснения я не вижу. Потому что все ответы на вопросы, которые звучали, мы предоставили. И когда нам – ну да, все-таки это ваша территория, мы это признаем, но многовато вы чего-то там войск собрали. И при этом тут же в одном предложении заявляют, что то, что делают американцы со своими войсками в Европе, – это не наше дело. Мы сегодня откровенно с Тони Блинкеном об этом поговорили. Он согласился, что в общем-то нужно более разумно вести диалог. И надеюсь, что эмоций поубавится. Хотя гарантий никаких нет», – заключил Лавров.

Женева, Мария Соколова

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