«Огромное количество нареканий»: Госдума отказалась снимать с рассмотрения законопроект об электронном голосовании на региональных выборах

Сегодня нижняя палата российского парламента отказалась снимать с рассмотрения законопроект о введении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на региональных выборах, несмотря на требования думской оппозиции. Представители КПРФ и «Справедливой России – За правду» заявили, что такое нововведение неуместно и может привести к негативным последствиям, в том числе, манипуляциям с итогами выборов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале пленарного заседания Госдумы депутат от КПРФ Денис Парфенов обратил внимание, что ДЭГ вызвал серьезный скандал в сентябре минувшего года. «Оно (ДЭГ) увеличивает разрыв между формальными результатами выборов и реальным мнением граждан, а это особенно важно в условиях, когда международная напряженность, и политическая власть должна опираться на крепкую социальную базу. В этих условиях представляется целесообразным вообще не рассматривать этот вопрос. Предлагаю снять его с повестки», – пояснил парламентарий.

Лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов со своей стороны на брифинге перед заседанием Госдумы заявил, что обсуждение электронных выборов преждевременно. «Несмотря на то, что, с одной стороны, нужно идти в ногу со временем, – в 21 веке понятно, что ДЭГ должно стать нормой. Но сегодня оно не контролируется, к сожалению. Не гарантировано то, что волеизъявление граждан будет зафиксировано так, как того хотят граждане. В этой связи давать такие полномочия регионам, которые с большой радостью, что-то мне это подсказывает, будут переходить на ДЭГ, мы считаем преждевременным. Поэтому наша фракция будет голосовать против», – сказал Миронов.

Депутат от «Новых людей» Антон Ткачев, в свою очередь, также отметил, что действие системы ДЭГ вызывает массу вопросов. «Это конечно же конкретное правоприменение и соответствующие правила, которые должны быть сформированы, как минимум, хотя бы за год до начала выборов. Потому что мы видели и это представляло большие проблемы оппозиции, когда ЦИК и местные избиркомы за счет подпроектных актов меняли правила игры. И поэтому это нужно закреплять до начала выборов, минимум, за год. Соответственно, не видно той прозрачности этих выборов, когда те же члены избиркома могут посмотреть, действительно ли голос принадлежит тому человеку, который голосовал и который был зарегистрирован. Невозможно посчитать. Это такой некий «черный ящик Пандоры», – констатировал он.

«Институт самого наблюдения за ДЭГ, к сожалению, не развит. И к этому институту нужно привлекать и общественные организации, и технических специалистов, органы избирательных комиссий. Наша задача – все это проработать, потому что даже для инструкции электронного чайника присутствуют технические специалисты. А в истории с ДЭГ – у нас методологи и члены избирательной комиссии. Считаю, что как раз техническую часть нужно, как минимум, усилить в этом направлении», – уточнил Ткачев.

В свою очередь депутат от ЛДПР Василий Власов обратил внимание на огромное количество нареканий со стороны регионов, где проходило ДЭГ, и напомнил об отсутствии электронных урн для голосования. «Мы от фракции постоянно выступали, с одной стороны, за КОИБы, и все прекрасно знают, что в свое время деньги на КОИБы, на электронное голосование – эти электронные урны – были выделены. Однако до сих пор не во всех регионах и 50% этих урн – все по старинке считаем, хотя в соседних странах, я бы не сказал, что таких богатых, как РФ, но 100% закрывают электронными урнами все участки. И, соответственно, результат выборов в Госдуму, муниципальные или даже выборы президента известны на следующий день с утра. У нас считают – компьютеры зависают, вечно какие-то проблемы, и только через несколько дней подводят итоги. На выборах в Госдуму было именно так», – подчеркнул он.

«Даже регионы, в которых в таком формате проходило голосование, например город-герой Москва – огромное количество было нареканий к ДЭГ. Соответственно, в этой связи мы, с одной стороны, понимаем, что такой формат работы, как в Москве и как во многих регионах, он абсолютно не верен», – заявил Власов.

По его словам, концептуально фракция ЛДПР поддерживает введение ДЭГ, но «во втором чтении будем вносить очень серьезные поправки». «Как проходили выборы в Госдуму в электронном формате, в Мосгордуму в некоторых округах – так, конечно, дела не делаются. И в этом плане будем очень внимательно следить за внедрением ДЭГ в регионах. Потому что я уверен, что, если ДЭГ придет, образно, в Санкт-Петербург, где последние муниципальные выборы да и выборы в Госдуму проходили с огромным количеством нареканий, и избирательным комиссиям Санкт-Петербурга тогда Элла Памфилова поставила оценку «неудовлетворительно»… Конечно, мы понимаем, что внедрение таких новых технологий должно проходить очень серьезно, и к этому надо очень серьезно относиться», – заключил Власов.

Тем не менее, Госдума большинством голосов депутатов «Единой России» отказалась снимать с рассмотрения законопроект о ДЭГ. Из 331 голосовавших только 109 парламентариев высказались за преждевременность обсуждения соответствующих поправок в избирательное законодательство.

Москва, Мария Соколова

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