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Среда, 26 января 2022, 17:34 мск

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Биржевые цены на авиакеросин и дизтопливо в России выросли до нового рекорда

Биржевые цены на авиакеросин, а также летнее и межсезонное дизельного топливо достигли новых ценовых максимумов, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

В частности, стоимость летнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России выросла до 55 659 рублей за тонну. При этом обновила рекорд цена межсезонного дизельного топлива, составив 57 497 рублей за тонну.

Авиакеросин также обновил ценовой рекорд, достигнутый 17 января. По итогам сегодняшних торгов его стоимость выросла до 61 436 рублей за тонну.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен на бензин

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