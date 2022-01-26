«Инструмент для манипуляций»: Госдума поддержала внедрение электронного голосования на выборах всех уровней власти

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который позволяет проводить дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах всех уровней власти. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители думской оппозиции высказались категорически против такого решения. По их мнению, нововведение нарушает права избирателей и является инструментом манипуляций итогами выборов.

В частности, депутат от КПРФ Денис Парфенов обратил внимание, что к документу очень много вопросов, которые так и не удалось озвучить из-за ограничений по времени обсуждения. «Много вопросов по содержательной части. Есть большие сомнения в том, что будут нормально отстыкованы отношения на региональном уровне и на уровне ЦИКа, потому что регламенты могут вступить в противоречие, и мы уже сталкивались с этим. Здесь важно не уходить в юридическую казуистику. Понятно, что есть претензии к тексту. Но ведь главные вопросы к законопроекту носят политический характер. Зачем его принимать, здесь было обосновано – якобы ради удобства избирателей. Но, понятное дело, что здесь содержится большое лукавство. Совершенно очевидно, что удобство избирателей не было и не будет при продвижении инициативы по внедрению ДЭГ… Делается это, потому что властям очень удобен этот инструмент для манипулирования итогами голосования, и мы имели всю возможность на себе в полной мере на минувших выборах это ощутить. Собственно, перед вами стоит человек, чью победу с помощью ДЭГ умыкнули самым наглым образом», – констатировал парламентарий.

«Зная, что мы научились побеждать представителей партии власти, в том числе, и в одномандатных округах, именно поэтому эта инициатива и появилась, и так настойчиво продвигается. Потому что это последняя возможность для вас, уважаемые коллеги, сохранить власть, сохранить доступ к рычагам управления и возможность определять судьбу и политику страны. Вот почему продвигается эта инициатива. И не надо здесь лукавить и вводить в заблуждение наших сограждан. Все всё хорошо понимают. В этом и кроется порочная суть этой инициативы о ДЭГ. Потому что, когда интересы правящей верхушки настолько явным образом ставятся выше интересов подавляющего большинства народа, то это еще больше способствует подрыву доверия между обществом и властью. Это еще больше способствует делигитимации политической системы и вывода хоть какой-либо социальной базы, социальной основы из-под политического режима», – подчеркнул Парфенов.

При этом парламентарий заявил, что такой закон ослабляет Россию на международном уровне. «В условиях обострения отношений с соседями, в условиях ухудшения международной конъюнктуры, когда на Россию давят со всех сторон, политическая власть должна опираться на прочную социальную основу, у нее должна быть поддержка внутри страны. Но если такая поддержка сначала последовательно размывается антинародными реформами, повышением пенсионного возраста, мусорной реформой, ростом цен и тарифов и так далее, а затем подрывается доверие еще больше благодаря внедрению системы, которую невозможно проверить, проконтролировать и которой управляют два программиста и три спецслужбиста, то понятное дело, что когда выбивают социальную основу из-под такого политического режима, то Россия и на международной арене тоже будет выглядеть более слабой. А законы международной политики суровы. Там слабых бьют. Я не хочу, чтобы нашу с вами страну били из-за желания кучки олигархов остаться при власти. Мы считаем, что порочное содержание этого закона проявляется самым явным образом именно поэтому», – сказал Парфенов, добавив, что «ДЭГ лишь ухудшает систему еще больше, вместо того – чтобы помочь ей».

О том, что законопроект вызывает слишком много вопросов, заявил также депутат от «Новых людей» Антон Ткачев, назвав систему ДЭГ «черным ящиком Пандоры». При этом он отметил, что его фракция будет голосовать за.

Концептуально поддержала законопроект фракция ЛДПР, но, как заявил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, «во втором чтении будем вносить очень серьезные поправки».

Депутат от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов, в свою очередь, подчеркнул, что продолжать эксперимент с ДЭГ «на всей стране недопустимо». «Давайте пройдем путь эксперимента до конца – выбрали один регион, добейтесь чистоты и отсутствия каких-то ключевых замечаний, претензий – ну тогда приходите и будем обсуждать… Самая главная претензия – это гарантии. В век таких хакерских атак, которые совершаются каждый день повсеместно во всем мире, тысячи и тысячи избирателей подвергаются ежедневно атакам. Сотни миллиардов долларов отняты у людей вот посредством таких вскрытий защиты банков и других систем, у людей украдены деньги, имущество. Мое предложение – те специалисты, которые якобы есть и обеспечат защиту волеизъявления граждан, потренируйтесь на этих хакерах, сведите к нулю вот эти грабежи – потом посмотрим. А иначе, тогда вы не можете говорить о том, что мы гарантируем защиту волеизъявления граждан», – пояснил Нилов.

«То, что знают двое, знают все. Если у нас в законе четко прописано – тайное голосование, то тогда результат, мою волю сразу же после голосования может знать компьютер, значит может знать еще кто-то. Это не тайное голосование… Есть вещи, на которые нельзя идти, не спросив у абсолютного большинства нашего народа… Если этот механизм не будет прозрачным, открытым для избирателя, для представителей партий, его нельзя использовать. Это ущемление прав и граждан, и партий. Поэтому тут одно противоречит другому. Чем более секретная будет схема защиты этого цифрового голосования, тем более она будет закрытой для контроля наблюдателей, представителей избирателей и кандидатов. Поэтому я не вижу здесь никакого варианта выхода, поэтому наша фракция будет голосовать против», – заключил «эсер».

В итоге 296 депутатов Госдумы поддержали законопроект, 74 – проголосовали против, один воздержался.

ЦИК РФ в случае принятия новых правил установит требования к сертифицированным государственным информсистемам для онлайн-голосования. Согласно документу, решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы госвласти и на референдуме РФ будет принимать ЦИК. Если дни голосования на федеральных выборах или на референдуме совпадают с днями голосования на других выборах или референдумах, то решение о проведении ДЭГ Центризбирком будет принимать с учетом предложений региональных избирательных комиссий.

Избирательные комиссии субъектов РФ, в свою очередь, по согласованию с ЦИК смогут принять решение о проведении ДЭГ на выборах в органы госвласти своего региона или на референдуме. Если при проведении региональных выборов используются региональные госинформсистемы, то порядок проведения ДЭГ утверждается избиркомом соответствующего субъекта РФ.

Москва, Мария Соколова

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