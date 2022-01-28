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Пятница, 28 января 2022, 16:02 мск

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Российские банки получили рекордную прибыль

По итогам 2021 года российские банки заработали 2,4 трлн рублей прибыли, что почти на 50% больше прошлогоднего уровня (1,6 трлн рублей). Об этом говорится в обзоре Банка России, опубликованном на официальном сайте регулятора.

В ЦБ пояснили, что рекордному повышению прибыли основном способствовал рост объемов бизнеса и, соответственно, чистых процентных и комиссионных доходов на15 и 20%, а также низкие расходы на резервы после того, как банки много зарезервировали в 2020 году, когда пандемическая ситуация была крайне неопределенной.

По итогам 2021 года доля прибыльных банков в активах сектора составила 98%, а их количество – более 300. Свыше 85% прибыли получено системно значимыми кредитными организациями.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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