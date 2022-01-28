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Пятница, 28 января 2022, 18:31 мск

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Биржевые цены на дизель продолжают бить рекорды

Сегодня биржевые цены на летнее и межсезонное дизельное топливо, а также топочный мазут достигли новых исторических рекордов, следует из данных Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

В частности, топочный мазут подорожал более чем на 4%, в результате чего его стоимость впервые превысила 30 тысяч рублей за тонну.

Котировки летнего дизеля поднялась на 0,5%, составив 56,4 тысячи рублей за тонну. Топливо четвертый день бьет исторические рекорды. Межсезонный дизель также растет в цене с 19 января, подскочив сегодня еще на 0,4%, до 58,19 тысячи рублей за тонну.

По данным СПбМТСБ, бензин Аи-92 подорожал на 0,02% до 51,71 тысячи рублей за тонну, а цена Аи-95 чуть упала – на 0,05% до 55,28 тысячи рублей за тонну.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен на бензин

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Москва, Северо-Запад, Центр России, Россия, Экономика, Рост цен, Рост цен на бензин,