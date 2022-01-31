«Закончить войну с Украиной»: в Госдуме определена общая позиция о признании независимости народных республик Донбасса

Россия должна оказать максимальную помощь для защиты жителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР). Как сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, такая позиция была выработана по итогам межфракционных консультаций в Госдуме по обращению к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости Донбасса.

«Была общая позиция, что надо максимально помочь защитить ДНР и ЛНР. Я давно выступал и говорил, что, «хотите, чтобы прекратились эти бесконечные насилия и убийства – давайте признаем волю граждан этих двух республик жить самостоятельной жизнью, защищать свой дом, свою работу, свой язык и свои возможности». Признаем, и будет все в порядке», – цитирует РИА «Новости» заявление Зюганова.

По словам политика, окончательное решение по обращению к президенту нижняя палата парламента примет после возвращения депутатов из регионов, то есть 14 февраля. Эту дату подтвердил источник издания в Госдуме.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский со своей стороны отметил, что Россия должна помочь республикам Донбасса закончить войну Украины, которую США постоянно подталкивают к силовым акциям. «Мы должны помочь ополченцам двух республик – Донецкой и Луганской – через пять минут после начала обстрела с их стороны, со стороны украинских вооруженных сил, нанести такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось. То есть, закончить войну Украиной против Донбасса за 30 минут при помощи оружия, которое не ядерное, но сверхмощное, и несколько залпов позволяют уничтожить скопление войск, техники в любой точке Украины», – передает слова политика «Дума ТВ».

«(США) нужна язва на теле Европы, которая будет кровоточить, загнаиваться, много шума, а американцы не причем, НАТО не причем. Это там схватились какие-то ЧВК и так далее. Это долгоиграющая пластинка. Это можно превратить в Европейский Афганистан: банда на банду, кто-то кому-то помогает, у всех какие-то особые средства защиты, нападения. Там могут химическое оружие применить и свалить на ополченцев или прямо на нас», – подчеркнул Жириновский, заключив, что для того, чтобы все это прекратить необходимо «покончить силовым методом с нашим главным противником – с США».

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»