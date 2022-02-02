Путин и председатель КНР готовят совместное заявление о международных отношениях и проблемах безопасности

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин сделают совместное заявление о международных отношениях. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, комментируя предстоящий 4 февраля визит Путина в Китай.

«К переговорам заранее подготовлено совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, о глобальном устойчивом развитии. В этом совместном заявлении будут отражены общие взгляды России и Китая на важнейшие мировые проблемы, включая и вопросы безопасности», – сказал Ушаков, слова которого цитирует РИА «Новости».

Помощник президент РФ также уточнил, что «Пекин поддерживает требования России о гарантиях в сфере безопасности, разделяет позицию о том, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности другой страны, а региональная стабильность не может обеспечиваться за счет усиления военных альянсов».

По словам Ушакова, после переговоров у лидеров России и КНР запланирован обед двух в формате тет-а-тет. «Такой формат общения позволит максимально откровенно, доверительно обсудить наиболее важные международные и двусторонние проблемы и вопросы. Вечером в соответствии с программой наш президент примет участие в церемонии открытия 24-х зимних Олимпийских игр», – отметил он.

Москва, Светлана Антонова

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