«Разговор немого с глухим»: Лондон отказался верить Москве об отсутствии планов «вторжения» на Украину

Переговоры в Москве глав МИД России и Великобритании Сергея Лаврова и Лиз Трасс завершились безрезультатно. Руководитель российского внешнеполитического ведомства, выступая на итоговой пресс-конференции, выразил сожаление, что Лондон продолжает общую линию Запада о якобы подготовке Москвой «вторжения» на территорию Украины, и охарактеризовал встречу как «разговор немного с глухим».

«Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения упали на неподготовленную почву, примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, на которую ложились и от которой отскакивали многочисленные факты, которые мы приводили», – заявил Лавров, слова которого цитирует «Интерфакс».

Глава МИД России подчеркнул, что Москва сторона неоднократно, в том числе и в этот раз, выступала с подробными разъяснениями своей позиции, и приводила аргументы, которые демонстрируют беспочвенность опасений из-за «вторжения» на территорию Украины. При этом Лавров пояснил, что, по его ощущениям, в Лондоне «либо не знакомы с этими подробнейшими разъяснениями, либо их полностью игнорируют».

Со своей стороны глава британской дипломатии заявила, что услышала своего российского коллегу, сказав, что не нема и не глуха. Трасс подчеркнула, что заявления России об отсутствии планов напасть на Украину должны быть подкреплены конкретными действиями.

«Господин министр Лавров сегодня сказал мне, что у России нет планов по вторжению на Украину… Факты говорят сами за себя. Мы видим увеличение количества войск, оружия на границе с Украиной, и считаем это угрозой. Мы также наблюдаем гибридную кибервойну и другие виды войны, направленные на то, чтобы подорвать демократию на Украине», – заявила Трасс.

«Мы хотели бы, чтобы военное оборудование, а также военные, развернутые на границе с Украиной, переместили куда-то еще, потому что в настоящий момент конфигурация сил создает реальную угрозу», – сказала британский министр.

Тем не менее, Лавров обратил внимание, что Россия даже не пытается угрожать другим государствам. «Вы посмотрите на публичные заявления, ни разу нигде угроз никаких не прозвучало, угрожают нам», – констатировал он (цитата по РИА «Новости»).

При этом глава МИД России обратил внимание, что Евросоюз готовит коллективный ответ на письма российского МИД с просьбой к странам-членам ОБСЕ сообщить о планах по выполнению обязательства по неделимости безопасности, согласно которому ни одно государство не может обеспечивать свою безопасность за счет другого. «Как я слышал, вместо ответов по-честному от каждой страны Евросоюз хочет сделать коллективную бумагу, где все нюансы национальных позиций будут нивелированы. Я убежден, что в этом случае разговор у нас не получится. Тогда будем, наверное, думать, как из этой ситуации выходить», – отметил Лавров.

Москва, Светлана Антонова

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