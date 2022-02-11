«Предметной реакции нет»: МИД России прокомментировал позицию НАТО и Евросоюза о неделимой безопасности

Министерство иностранных дел РФ считает дипломатической невежливостью и неуважением позицию НАТО и Евросоюза по поводу публичного обращения главы МИД России Сергея Лаврова о реализации западными странами на практике принципа равной и неделимой безопасности.

Как заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, предметной реакции на прямо поставленный вопрос в полученных «документах» нет – вместо этого, предлагается вступить в диалог по укреплению безопасности, хотя послание главы МИД России было адресовано министрам иностранных дел 37 государств Европы и Северной Америки. «И в нем было особо подчеркнуто, что мы ожидаем развернутый ответ в национальном качестве», – уточнила она.

«Вместо этого, нам пишут Й.Столтенберг и Ж.Боррель, к которым мы не обращались. Такой шаг нельзя охарактеризовать иначе как проявление дипломатической невежливости и неуважения к нашей просьбе. Под документами ОБСЕ и Россия-НАТО, в которых зафиксирован принцип неделимости безопасности, стоят подписи глав государств и правительств соответствующих стран. В ОБСЕ государства участвуют в национальном качестве, и именно в этом качестве они обязались не укреплять свою безопасность за счет безопасности других», – подчеркнула официальный представитель МИД России.

В этой ситуации, как пояснила Захарова, «не можем принять «коллективный» ответ, напоминающий «круговую поруку».

«Ждем развернутой реакции на поставленный нами вопрос от каждого адресата. Увиливание от ответа означает, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия-НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет», – констатировала официальный представитель МИД России.

Захарова обратила внимание, что в принятых на высшем уровне в ОБСЕ Хартии европейской безопасности 1999 г. и Астанинской декларации 2010 г. четко и недвусмысленно записано, что «ни одно государство, группа государств или организация не могут быть наделены преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности в регионе ОБСЕ».

«А НАТО и ЕС настаивают на своей главенствующей роли в обеспечении безопасности в Евро-Атлантике. Такой подход для нас категорически неприемлем», – заявила Захарова, подчеркнув, что Москва будет добиваться безусловного выполнения договоренностей, закрепленных в основополагающих документах ОБСЕ и Россия-НАТО, как и в случае с минским «Комплексом мер» по Украине.

Москва, Светлана Антонова

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