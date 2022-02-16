200 танков и 60 тысяч военных: в Совете безопасности России оценили группировку американских войск в Европе

В Европе сформирована значительная группировка вооруженных сил США, насчитывающая более 60 тысяч военнослужащих, 200 танков, а также около 150 боевых самолетов. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

По его данным, за последние семь лет численность сухопутных войск США в Европе возросла на 30 процентов, количество бронетехники – в четыре раза. Попов также отметил, что в готовности к применению поддерживается тактическое ядерное оружие, а также наращиваются возможности европейского сегмента глобальной системы ПРО США.

Замсекретаря Совбеза уточнил, что за последний год интенсивность полетов у российских границ американских стратегических бомбардировщиков на 40 процентов возросла. Почти в два раза увеличилась интенсивность воздушной разведки, прежде всего, в Калининградской области и Крыму. Продолжается провокационная деятельность кораблей НАТО в Черном море.

Попов обратил внимание, что с 2014 года Пентагон реализует антироссийскую программу «Сдерживание агрессии в Европе», на которую ежегодно из военного бюджета США расходуется 4 – 5 млрд. долларов. «Обратите внимание на название этой программы, в которое заложен значительный информационно-пропагандистский смысл, направленный на формирование образа «США – миротворца», – подчеркнул замсекретаря Совбеза.

Москва, Светлана Антонова

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