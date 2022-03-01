Рубль пытается удержаться от падения: биржевые курсы евро и доллара стабилизировались

Сегодня на биржевых торгах стабилизировался курс российской валюты. Как передает корреспондент РИА «Новый День», курс доллара, поднимавшийся накануне выше 110 рублей, сегодня колеблется около отметки в 90 рублей, евро, дорожавший вчера до 122 рублей, закрепился вблизи уровня в 100 рублей.

К 11: 35 мск «американец» продавался на бирже по 91,9200 рубля, евро – 102,6525.

Напомним, официальные курсы валют накануне были повышены почти на 10 рублей – доллар до 93,5589 рубля, евро – до 104,4772.

Накануне Банк России резко повысил ключевую ставку до 20% и заявил о приостановке валютных интервенций в связи с западными санкциями в отношении себя и золотовалютных резервов страны. Президент РФ Владимир Путин обязал экспортные компании продавать 80% валютной выручки.

Москва, Светлана Антонова

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