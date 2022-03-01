российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 1 марта 2022, 12:23 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Рубль пытается удержаться от падения: биржевые курсы евро и доллара стабилизировались

Сегодня на биржевых торгах стабилизировался курс российской валюты. Как передает корреспондент РИА «Новый День», курс доллара, поднимавшийся накануне выше 110 рублей, сегодня колеблется около отметки в 90 рублей, евро, дорожавший вчера до 122 рублей, закрепился вблизи уровня в 100 рублей.

К 11: 35 мск «американец» продавался на бирже по 91,9200 рубля, евро – 102,6525.

Напомним, официальные курсы валют накануне были повышены почти на 10 рублей – доллар до 93,5589 рубля, евро – до 104,4772.

Накануне Банк России резко повысил ключевую ставку до 20% и заявил о приостановке валютных интервенций в связи с западными санкциями в отношении себя и золотовалютных резервов страны. Президент РФ Владимир Путин обязал экспортные компании продавать 80% валютной выручки.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Рубль

Биржевой курс доллара опустился ниже 100 рублей / Биржевой курс евро взлетел выше 110 рублей, доллар – дороже 100 / Рынок акций России резко вырос на открытии торгов, рубль усиливает рост / «Где вообще Набиуллина?!» Падение уровня жизни в России будет драматичным / Рубль немного отыграл потери после рекордного обвала / Российские рынки переживают рекордный обвал на фоне событий в Донбассе / Рубль рухнул: евро – выше 95 рублей, доллар – 84 рублей / Донбасс обвалил Мосбиржу: котировки рухнули более чем на 13%, доллар и евро резко подорожали

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Рубль, ЦБ РФ,