«Разоренная и раздираемая противоречиями»: США повторяют на Украине афганский сценарий

США отрабатывают на Украине афганский сценарий, планируя оставить разоренную и разделенную на воюющие группировки страну. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал председатель президиума организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой сегодня на пресс-конференции в Москве. При этом, по его оценке, Запад использует Украину как свалку, из которой оружие будет перенаправляться в «горячие точки» по всему миру.

«Война с точки зрения здравого смысла не выгодна никому – только Америке. И Америка сейчас сделает все, чтобы в Европе запахло порохом», – констатировал он.

Липовой обратил внимание, что США действуют на Украине так же, как некоторое время назад в Афганистане. «Америка убегала из Афганистана, бросив разоренную страну, снабдив ее полностью под завязку вооружением, оружием различного калибра… Украину ждет тот же самый сценарий. Ее сейчас напичкают, ее сейчас накачают и потом бросят с разорванной экономикой, разоренную страну, полностью раздираемую противоречиями, в надежде на то, что потом украинский народ между собой начнет воевать, продолжать убивать друг друга и устраивать провокации на границе со своими славянскими государствами», – подчеркнул глава «Офицеров России».

Как считает генерал-майор, Европа в ситуации с Украиной в очередной раз продемонстрировала свою зависимость от США. «Эта война началась не на Украине. Эта война началась в Европе. Ее можно было остановить там же без проведения спецопераций. Если бы в Европе сели за стол переговоров и заставили Зеленского выполнить минские соглашения, гарантами которых были Франция и Германия, то войны бы этой сейчас не было. Не было бы спецоперации, не было бы разрушений, и в Донецке и Луганске сейчас бы наступил мир. Но и Германия, и Франция в данной ситуации повели себя очень странно – не смогли показать свое политическое влияние», – пояснил он.

«Как уже показала практика все вопросы стратегического характера, в том числе и военного, надо решать с Америкой. Европа в данной ситуации, как и Украина, стала пешкой в большой геополитической игре. И пешка притом сакральная, потому что ее подставили, как говорят в шахматах, под убой…» – считает он.

В то же время, как отметил Липовой, Запад решает еще ряд стратегических задач, накачивая Украину оружием. «Сейчас для Америки и НАТО очень удобный момент сбросить все старые образцы вооружения Украине, чтобы не утилизировать у себя и дальше взять на вооружение более современные образцы. А Украина уже превратилась в вооруженную свалку, куда свозят все то, что отслужило свой срок в Европе, в НАТО, но это все им не бесплатно отдается. За это они еще будут расплачиваться, и не только сегодня, еще будут и дети, и внуки платить за вот это поставленное вооружение», – полагает эксперт.

«Америка, отлично понимая, что все это вооружение, которое не будет использовано в этом конфликте, в конечном итоге окажется в Африке, Азии, Латинской Америке, оно расползется по всему миру. Потому что по предыдущему опыту украинские военные коммерсанты распродавали весь арсенал, который им достался от советской армии, и даже то вооружение, которое поступало им уже от НАТО», – заключил Липовой.

Москва, Мария Соколова

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