«Возвращение в семью народов»: бизнесмен Пригожин обозначил цель РФ на Украине

Предприниматель Евгений Пригожин озвучил итоги, достигнутые российской армией за пять дней, и обозначил задачи, которые стоят сейчас перед страной. Свою позицию бизнесмен высказал в колонке в «Федеральном агентстве новостей».

Пригожин напомнил, что действия РФ стали жестким ответом президента РФ Владимира Путина на провокацию со стороны Украины. Речь идет об уничтожении российского погранпункта в Ростовской области 21 февраля.

По словам Пригожина, миротворческая освободительная операция, которая началась 24 февраля выполнила ряд задач. В первую очередь РФ предупредила наступление Украины. Российская армия отбросила националистов от своих границ на 100-150 километров, говорится в сообщении.

Бойцы выполнили задачу по блокировке украинских батальонов в крупных городах: нацисты пытались прятаться за мирным населением. Кроме того, они окружены в Киеве.

«Конечная цель – свержение террористического режима, который готовил планы по нападению на Россию», – отметил Пригожин.

В настоящее время стартовала активная подготовка к возвращению украинцев в семью народов.

Что касается дальнейшей операции по принуждению Украины к миру, то все зависит от Киева и его шагов, заключил Пригожин.

Москва, Екатерина Попова

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