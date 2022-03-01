Биржевой курс доллара снова поднялся до 100 рублей

Сегодня во второй половине дня российская валюта вновь заметно подешевела. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах на Мосбирже курс доллара опять поднялся до 100 рублей, евро – до 110.

К 17:10 мск американская валюта продавалась на уровне 99,10 рубля, европейская – колебалась около отметки 110 рублей.

Официальный курс валют на завтра существенно ниже этих значений. В частности, Банк России установил курс доллара на уровне 91,7457 рубля, что почти на 2 рубля меньше, чем накануне. Евро будет официально стоить 102,911 рубля (-1,5 рубля).

Москва, Светлана Антонова

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