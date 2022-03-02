Банк России резко повысил официальные курсы доллара и евро

Банк России повысил почти на 11 рублей официальные курсы американской и европейской валют на завтра, 3 марта. Согласно решению регулятора, доллар будет стоить 103,2487 рубля, евро – 114,5544.

Как сообщал «Новый День», сегодня в ходе биржевых торгов рубль подешевел до исторического рекорда: курс доллара поднимался до 110 рублей, евро – до 122,395.

В настоящее время американская валюта продается вблизи отметки 108,5 рубля, европейская – колеблется около уровня в 120 рублей.

Как отмечают аналитики, обвал рубля связан с геополитической напряженностью вокруг Украины и санкционным давлением на Россию.

Москва, Светлана Антонова

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