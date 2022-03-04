«Неужели не стыдно тем, кто занимает бюджетные должности? Взяли бы и ушли»: Госдума отреагирует на провокационные заявления артистов по ситуации на Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету нижней палаты парламента реагировать на провокационные заявления представителей шоу-бизнеса и деятелей культуры в связи со спецоперацией России на Украине. Об этом Володин заявил сегодня на пленарном заседании Госдумы.

«Звучат разные заявления представителей шоу-бизнеса, деятелей культуры. Хотелось бы, чтобы профильный Комитет по культуре не молчал», – поручил спикер Госдумы.

«Неужели не стыдно тем, кто занимает бюджетные должности? Взяли бы и ушли», – подчеркнул Володин.

При этом спикер Госдумы обратил внимание на ситуацию вокруг знаменитого российского дирижера Валерия Гергиева. «Мэр Мюнхена ему предложил осудить действия наших Вооруженных Сил – он не согласился. Давайте ему поаплодируем», – отметил он.

«Коллеги, мы молчим, а молчать нельзя. Потому что наше молчание – это предательство тех ребят, которые погибли. Они погибли для того, чтобы мы жили, для того, чтобы Россия была в безопасности, а Украина стала свободной от этой нечисти… Мы имеем с вами полномочия – давайте эти полномочия использовать. Преодолеем вызовы – страна будет сильнее. А если поддадимся влиянию тех, кто такие заявления делает, страны может не стать», – констатировал Володин.

Ранее ряд российских представителей шоу-бизнеса выступили с критикой действий

Москва, Светлана Антонова

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