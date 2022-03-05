«Интегрирован в американскую систему»: депутат Госдумы от «ЕР» предложил национализировать ЦБ РФ

Банк России является частью американского однополярного мира и действует, исходя из его интересов, – даже в условиях западных санкций, введенных в связи со спецоперацией Минобороны РФ на Украине. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, решением этой проблемы может стать национализация российского финансового регулятора.

«ЦБ интегрирован в американскую систему однополярного мира, это очевидно. Поэтому он и грохнул 350 млрд долларов, несмотря на миллион предупреждений», – констатировал парламентарий.

Федоров пояснил, что для кардинального решения целого ряда экономических проблем в России необходимо создать независимый от Запада Госбанк. «И этот Госбанк должен выпустить государственный рубль по нулевой процентной ставке, который будет основой для обеспечения закупок по всему миру, опираясь на то, что мы являемся поставщиком трети сырья для всего мира», – отметил он.

Как считает Федоров, сейчас ЦБ поддерживает высокие банковские ставки, чтобы обеспечить оборот доллара и евро, что на самом деле России не выгодно. «За счет вытеснения доллара и евро через нулевую ставку объем этого рубля будет при тех же ценах в четыре раза больше. Это правда. Мы получим около 660-680 трлн рублей инвестиций при тех же ценах… Посмотрите разницу – сколько «Газпром» получает выручки от продажи, например, газа в Германию, и сколько оптовики получают выручку от продажи газпромовского газа в Германию. Разница в четыре раза. То есть, мы имеем в четыре раза меньше, чем производим. И это чисто политическая конструкция, созданная за 30 лет. Это колония», – пояснил депутат.

По его словам, в настоящее время речь идет о восстановлении суверенитета России, поскольку американские советники до сих пор остаются в российских госструктурах. «Американский консалтинг и аудит в наших министерствах и ведомствах никто не отменял до сих пор. Отступить уже нельзя, значит, придется побеждать. А победа – это и свобода, и независимость», – подчеркнул он.

«Нужно понимать, что это начался радикальный разворот всей системы государственного строительства… Это неизбежная вещь. Устойчивость нашего государства базировалась на итогах Второй мировой войны. Нам придется восстанавливать границы 45-го года, как границы стабильности, чтобы прекратить войны», – сказал Федоров, добавив, что «это объективный процесс».

Москва, Мария Соколова

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