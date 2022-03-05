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Суббота, 5 марта 2022, 19:00 мск

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Госдума распространит запрет фейков на Росгвардию и другие силовые структуры

Комитет Госдумы по информационной политике намерен доработать закон об уголовной ответственности за фейки, чтобы касался и других государственных военных организаций. Об этом сегодня сообщил председатель комитета Александр Хинштейн.

«Они обеспечивают общественный порядок на освобождённой территории, охраняют объекты инфраструктуры и жизнедеятельности, сопровождают колонны с гуманитарными грузами. Несомненно: те, кто защищает других, сами должны быть защищены. Вместе с тем войска национальной гвардии не являются составной частью Вооружённых Сил России. В ближайшее время постараемся доработать новую редакцию, которая коснётся не одной Росгвардии, но и других государственных военных и не только организаций, задействованных в операции», – цитирует парламентария пресс-служба «Единой России».

Напомним, накануне Госдума и Совет Федерации в экстренном порядке утвердили поправки в Уголовный кодекс для наказания за распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Гражданам грозит штраф до 5 млн рублей или лишение свободы сроком до 15 лет. Также вводится ответственность за дискредитацию вооруженных сил и призывы к санкциям в отношении России. Президент РФ Владимир Путин подписал эти документы вчера вечером. Законы вступили в силу.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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