Новый исторический рекорд: биржевой курс доллара превысил отметку 121 рубль, евро – 132

Сегодня биржевые курсы американской и европейской валюты вновь обновили исторические рекорды по отношению к российскому рублю. Как следует из данных Московской биржи, доллар превысил отметку 121 рубль, евро поднялся до 132 рублей.

В ходе сегодняшних биржевых торгов курс американской валюты достигал отметки 121,5275 рубля, что стало максимальным уровнем в истории. Евро также побил исторический рекорд, подорожав до 132,31 рубля.

К 11:10 мск американская валюта колебалась вблизи отметки 120 рублей, европейская – около уровня 131 рубль.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 116,0847 рубля, евро – 126,4395.

Курс российской валюты начал стремительно падать после начала спецоперации Минобороны РФ на Украине и введения антироссийских санкций.

Москва, Светлана Антонова

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