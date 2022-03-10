В Госдуме отказались называть «партнерами» западные государства, которые объявили войну России

Западных «партнеров», которые объявили России войну, пора называть своим именем – врагами. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, поддержав сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента соответствующее предложение депутатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале заседания Госдумы депутат от «Единой России» Владимир Шаманов заявил, что в нынешних условиях «пора прекращать наших врагов называть «партнерами». «Это наши настоящие враги. Они объявили нашей стране и нашему президенту войну. Так пора их уже называть своим именем…» – сказал парламентарий.

Володин со своей стороны поддержал коллегу, обратив внимание на уход иностранного бизнеса из России по указке США. «Мы всегда выступаем за мир, за диалог, но время, когда все обнажается, мы приходим к пониманию, что те, кого считали партнерами, далеко не партнеры и далеко не дружеские отношения питают к нам… Вот здесь звучало много разных предложений. Коллеги, задумайтесь – с одной стороны, дают команду бизнесу уходить из России, зарубежным компаниям, но как только мы начинаем говорить, что завтра примем решение и проведем национализацию брошенных компаний -брошенных!.. потому что у нас ответственность есть перед людьми, миллионы людей работают, они не могут остаться без работы, семьи – без дохода, – моментально госдепартамент США делает заявление: мы не позволим вам это сделать. Слушайте, вы нам другого выхода не оставили», – подчеркнул спикер Госдумы.

«Мы должны думать о своей стране, о людях, чтобы цены не росли, чтобы рабочие места были. Мы с вами завтрашнее заседание посвятим рассмотрению именно этого вопроса. Но совершенно очевидно, надо принимать решения, которые сделают страну сильнее и защитят людей от тех, кто не может быть нам партнером. Правильно сказал Шаманов, давайте вещи называть своими именами», – заключил Володин.

Москва, Мария Соколова

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