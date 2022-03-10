«Для нас это шанс»: спикер Госдумы оценил перспективы российской экономики

У России в условиях западных санкций и ухода из страны иностранных компаний есть шанс сформировать устойчивую к внешним вызовам экономику и вырваться из цепких объятий США. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Даже за прошлый год, когда не было тех вызовов, с которыми мы столкнулись сегодня… по данным Росстата в торговле оптовой и розничной за январь-октябрь 2021 года прибыль отрасли выросла в 1,7 раза до 4,447 трлн рублей к аналогичному периоду 2019 года. При этом крупнейшие риелторы, в основном, выводят прибыль в офшоры. Мы что будем созерцать это? У людей деньги забирают – причем рост прибыли в 1,7 раза – и выводят за рубеж. Ответственность мы будем брать на себя? Кто за это будет отвечать? Правительство? Да. А Дума?», – подчеркнул Володин, поручив профильным комитетам Госдумы к завтрашнему заседанию внести предложения по изменению законодательства.

«Давайте сформируем законодательство исходя из тех вызовов, ситуации как она сложилась. Все! Одна обстановка была до 24 февраля, сейчас – совершенно другая, и законодательство должно учитывать это абсолютно. Сейчас есть шанс сформировать свою экономику – более эффективную и устойчивую к вызовам. Давайте это сделаем», – подчеркнул он.

При этом Володин обратил внимание, что уходящие из России иностранные компании могут быть замещены отечественными. «Вот «Макдональдс» – заявили о том, что они закрываются. Ну и хорошо – закрывайтесь, но только завтра там должен быть не «Макдональдс», а «У дяди Вани» – рабочие места должны быть сохранены, а цены снижены. Вот такой подход. Возьмите – «Икея». Да, мы рады, что компания пришла. «Оби» – молодцы – страна открыта, рынок перед вами с распростертыми объятьями, – но вы решили уйти, под дудку Вашингтона пляшете. Хорошо... Но ведь в той же «Икее» только фурнитура завозная – все остальное наше. Надо сохранить фабрики, торговую сеть, пускай приходит наше отечественное. Нет отечественный – пускай будет государственное», – пояснил он.

«Исходя из этого законы должны меняться. Потому что есть вызовы – надо их преодолевать или противодействовать. Мы недорабатываем… Будить себя надо в первую очередь. Страна преодолеет это все. И для нас это шанс. Шанс! Иначе мы из этих цепких объятий Вашингтона никогда не вырвемся», – заключил Володин.

Москва, Мария Соколова

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