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Пятница, 11 марта 2022, 15:27 мск

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Рублевое затишье: Банк России понизил официальные курсы евро и доллара

Банк России понизил на выходные дни и понедельник курсы американской и европейской валюты. Согласно решению регулятора, которое принимается по результатам утренних биржевых торгов, доллар будет стоить 116,7517 рубля, евро – 128,9523, что почти на четыре рубля меньше, чем накануне.

В настоящее время биржевые иностранных курсы валют снизились по сравнению с максимальными отметками, которые были достигнуты накануне. К 14:30 мск на Московской бирже доллар торгуется около 114 рублей, евро – вблизи отметки 123 рубля.

Напомним, исторический рекорд был установлен накануне, когда «американец» дорожал до 121,5275 рубля, «европеец» – до 132,31.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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