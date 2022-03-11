«Лес, песок, щебень – все выросло в цене. Почему?» Спикер Госдумы снова обрушился с критикой на правительство РФ

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента спикер Госдумы Вячеслав Володин вновь обрушился с критикой на правительство РФ в связи с необоснованным ростом цен на стройматериалы. «Лес, песок, щебень – все выросло. Почему?.. Получается, доходов меньше, а стоимость растет. Вот это вызывает возмущение», – подчеркнул он.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Госдуме разгорелась жаркая дискуссия о ситуации со строительными проектами в РФ и нарушением прав россиян. В частности, депутат от КПРФ Нина Останина обратила внимание, что сейчас фактически сокращается участие граждан в решениях по точечной застройке в городах – чиновники игнорируют их мнение. Депутат от «Справедливой России – За правду» Дмитрий Гусев со своей стороны подчеркнул, что фактически правительство РФ в нынешних условиях пытается избежать общественного и парламентского контроля. «Это неправильно. Получается, что у нас министерство строительства само делает инвестиционные программы, само же контролирует, само же оценивает экономическую эффективность этих программ. Речь идет о почти триллионе бюджетных денег», – отметил он.

Депутат-«эсер» Михаил Делягин, в свою очередь, пояснил, что даже нынешнее согласование градостроительных документов позволяет массово нарушать права граждан. Парламентарий привел в пример Волгоград, где «вообще уничтожают нормальные дома, выкидывая людей с минимальными компенсациями на улицу, потому что застройщику захотелось так». «Вы предлагаете их еще более упростить. У людей сегодня нет денег для покупки коммерческого жилья, а о социальном, как я понимаю, речи массово не ведется. Рабочая сила, которая массово занята сейчас в строительном комплексе, – это гастарбайтеры, которые являются сегодня миной замедленного действия, которая вот-вот может начать взрываться. У меня вопрос простой. Правильно ли я понимаю, что ваше ведомство считает, что это Россия должна существовать для строительного комплекса, а не строительный комплекс для России?» – заявил Делягин.

Ответы представителя правительства РФ о ситуации в строительной отрасли не удовлетворили даже спикера Госдумы Вячеслава Володина. «Исходя из вопросов, которые прозвучали в зале, правильно было бы осознать тем, кто готовит законопроект, тем, кто выступает, – речь идет о поддержке экономики, граждан, создание условий для бизнеса, но не сворачивание процедур, которые защищают права граждан… Если то, что звучит в вопросах найдет подтверждение, мы вопросы будем выносить на обсуждение с председателем правительства», – заявил Володин.

«Мы специально собираемся, отдельное заседание назначаем для того, чтобы в условиях вызовов объединиться и принять законы, которых люди ждут. А нам предлагаются нормы, где уходит контроль, побыстрее решить вопросы благими, сами знаете, задачами куда дорога стелется. Это неправильно», – подчеркнул спикер Госдумы.

В этой связи Володин обратился к депутатам с просьбой внимательно изучать все предложенные правительством РФ законопроекты с точки зрения защиты прав и свобод россиян. «Мы должны с вами сделать так, чтобы экономика от этого выиграла и вопросы решались быстрее, но только не в ущерб контролю и тем процедурам, в которых граждане сами должны участвовать… А сейчас сюда вкрутят нам… Мы, понимая цели и задачи – как можно быстрее сформировать законодательство, пойдем на принятие решений. А потом?» – подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы обратил внимание, что в правительстве РФ по-прежнему не могут адекватно ответить, почему растут цены на стройматериалы. «Битум почему подорожал? Песок, который используется как основа в строительстве, подорожал на 100%. Вот вы скажите, какие здесь вам (правительству) полномочия нужны? Мы только что с коллегами обсуждали – предлагаем решения, предоставляющие правительству такие полномочия по товарам первой необходимости. В этой части, что вам необходимо? Потому что если метр будет дорогой – это не решение проблемы, метр должен быть доступным… Вот эти вопросы мы ждем, чтобы вам помочь решить, а вы нам предлагаете убрать парламентский контроль, свернуть процедуру общественных слушаний», – сказал Володин, и, разведя руки в стороны, добавил: «Раз молчите, значит…»

«Все как мантру повторяют – рынок отрегулирует… Послушайте, там необоснованный рост цен. Тем более, когда мы говорим о материалах, применяемых в строительстве. Лес, песок, щебень – все выросло. Почему?.. Получается, доходов меньше, а стоимость растет. Вот это вызывает возмущение. Надо эти темы обсуждать с депутатами… Возьмите и скажите – почему так происходит», – заключил Володин.

Москва, Мария Соколова

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