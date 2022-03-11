«Очень мрачные перспективы»: экономическая система в России пока настроена на усугубление санкционного кризиса

Российскую экономику без кардинального изменения политики правительства РФ и пересмотра системы налогообложения ожидает кризис и дальнейший рост цен. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили депутаты Госдумы при рассмотрении второго пакета разработанных правительством мер поддержки граждан и бизнеса в условиях западных санкций. Парламентарии считают, что необходимо срочно отменять ранее принятые законы, которые были инициированы кабинетом министров.

В частности, внефракционный депутат Оксана Дмитриева обратила внимание, что именно налоговый маневр в нефтяной отрасли, а также введенные недавно акцизы повлияли на рост цен на стройматериалы внутри РФ. «Недавно было принято повышение налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по рудам черных и цветных металлов, по нерудным материалам, что привело к повышению цен на минеральные удобрения. И фактически вся эта совокупность мер, в том числе и налоговый маневр в нефтяной отрасли, который был реализован несколько лет назад, – это все приводит к увеличению налогов на внутреннего потребителя и фактически делает относительно более дешевым расходы для внешнего потребителя», – пояснила парламентарий, подчеркнув, что отмена налогового маневра – это «самый принципиальный вопрос и с точки зрения налоговой политики, и с точки зрения сдерживания цен».

«Фактически предписаны нормы, чтобы внутренние цены приближались к мировым. Но это нам ни в коем случае сейчас не нужно делать. Надо все делать для того, чтобы внутренние цены держались ниже мировых на наши энергоресурсы, на наши металлы. Поэтому нам необходимо вернуться и пересмотреть все вот эти налоговые маневры, и, наоборот, извлекать сверхприбыль через экспортную пошлину, снижать НДПИ, акцизы, либо их отменять… Это необходимо сделать – контрналоговый маневр», – считает Дмитриева.

По ее мнению, по налогу на добавленную стоимость (НДС) нужно комплексное решение, а не только для туротрасли. «Все пострадавшие. Поэтому здесь нужно принимать какое-то комплексное решение по НДС. Если гостиничная отрасль была наиболее пострадавшей от Covid, то я не думаю, что она наиболее пострадавшая вот от этого нового кризиса, с которым мы сейчас столкнулись», – констатировала депутат.

«Вы (правительство) встречаетесь с бизнесом, который есть. Это правильно. Но основные проблемы у нас – создание тех бизнесов, тех предприятий, которых нет, которые нужно создать для того, чтобы восстановить технологические цепочки», – подчеркнула Дмитриева.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг со своей стороны подчеркнул, что предложенные правительством антикризисные меры не решат всех проблем, с которым столкнулась российская экономика. «Нужны неординарные решения. Мы должны менять тренд развития российской экономики. Как его поменять, если вся налоговая система заточена на взимание налогов с промышленности, создающей добавленную стоимость внутри страны и снижение налогов с продавцов сырья за рубеж? Это тот самый налоговый маневр, о котором мы так много говорили. Давайте снизим НДПИ, повысим экспортные пошлины. Таким образом мы абсолютно точно нефть для переработки внутри страны будет дешевле. Это абсолютно точно. И не надо будет возвращать отрицательные акцизы триллионами рублей», – предложил парламентарий, отметив, что высвободившимися деньгами мы «двинули бы вперед импортозамещение не на словах, а на деле».

«Если мы все оставим как есть, если тренд российской экономики не изменится, – у нас очень мрачные перспективы. То, что ЦБ публикует данные о том, что прогноз падения экономики в 8%, если мы ничего делать не будем, то это будет вообще оптимистичным сценарием. Есть и другой вариант, если мы сейчас действительно предпримем те меры, которые изменят ситуацию в стране, – не косметические, как вот там для туристической отрасли, а для всей промышленности – мы можем избежать такого катастрофического сценария, и через год уже выйти с более высокими темпами российской экономики, чем были в прошлом году», – считает Гартунг.

Ранее сообщалось, что в рамках второго пакета разработанных правительством РФ мер поддержки граждан и бизнеса Госдума сегодня утвердила поправки в Налоговый кодекс. В частности, изменения предусматривают ставку 0% в отношении услуг по предоставлению мест в гостиницах и иных средствах размещения в течение 5-ти лет.

Москва, Мария Соколова

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