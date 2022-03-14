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Понедельник, 14 марта 2022, 18:33 мск

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ПАСЕ готовится исключить Россию из Совета Европы

Фото: ec.europa.eu

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) завтра вечером планирует провести голосование о членстве России в Совете Европы (СЕ). Об этом говорится в сообщении ПАСЕ.

«Во вторник в районе 20:00 по местному времени ассамблея должна проголосовать по вопросу, поднятому Комитетом министров Совета Европы, о «возможном дальнейшем использовании статьи 8 устава СЕ.., которая дает возможность исключать страну из организации», – цитирует «Интерфакс» заявление ПАСЕ.

Согласно статье 8, комитет министров в определенных ситуациях может предложить той или иной стране добровольно выйти из Совета Европы, а в случае отказа – распорядиться о прекращении ее членства в организации.

На прошлой неделе МИД РФ сообщил, что Россия прекращает участие в деятельности СЕ. 25 февраля Комитет министров Совета Европы приостановил членство РФ в организации.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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