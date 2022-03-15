«Газпром» увеличил поставки газа в девять европейских стран

Российский газовый концерн «Газпром» увеличил поставки «голубого топлива» в девять европейских стран. Как говорится в сообщении компании, за 15 дней марта в дальнее зарубежье экспортировано газа больше, чем за аналогичные периоды февраля этого года – на 15,6% и января – на 38,9%

«С 1 по 15 марта поставки относительно прошлого года увеличились в 9 европейских стран, в частности в Италию – на 51,7%, Польшу – на 71,8%, Хорватию – на 110,9%, Грецию – на 34,6%, Болгарию – на 24,4%; а также в Турцию – на 21,1%», – уточнил «Газпром».

В целом с начала года экспорт в страны дальнего зарубежья составил 30,7 млрд кубометров – на 28,5% (на 12,2 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. «Газпром» продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 марта объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 20,4% (на 6,6 млрд куб. м) меньше показателя прошлого года. Общий остаток газа в ПХГ Европы – 26,2%. Подземные хранилища Германии опустошены на 74,9%, Франции – на 80,8%.

Москва, Светлана Антонова

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