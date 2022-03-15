«Ошибаются чаще, чем бывают правы»: в Госдуме оценили антисанкционные решения Минфина, Центробанка и ФАС

В условиях западных санкций и новых вызовов для российской экономики Минфин и Центробанк РФ не справляются с задачами, которые ставит руководство страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы Сергей Лисовский сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, Минфин продолжает считать деньги – как бухгалтер, ЦБ поддерживает только банки, а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не может приостановить рост цен.

«Минфин, который уже показал, что по сути, это он в общем-то не справился с той задачей, которое ставило руководство страны. Мы знаем эти пресловутые 300 млрд (золотовалютных резервов), которые мы не дали в экономику, а теперь они достались нашим врагам… И продолжает ту же игру, когда он хочет со всех все собрать, а потом распределять… Ну а распределение всегда лукавое, скажем так. Плюс, есть потери, плюс – кто принимает решение по распределению денег – это люди, которым свойственно ошибаться. А Минфин показывает, что ошибаются они чаще, чем бывают правы», – констатировал Лисовский.

Как считает парламентарий, в нынешних санкционных условиях существует опасность, что «ошибки чиновников или коррупционные схемы» снова приведут к потере бюджетных средств. По его мнению, проще сократить налоговую нагрузку, но это вряд ли произойдет. «Минфин, конечно, на это не пойдет, хотя это самая простая и действенная мера…Минфин придумает какую-то заковыристую схему, которая в конечном итоге в чем-то поможет, но опять же это будет непрозрачно. И более того, это вызовет у многих вопросы», – отметил он, подчеркнув, что Минфин не ставит перед собой задачи развития отечественной экономики.

В качестве примера депутат привел компенсацию ставки по кредитам, где Минфин и Центробанк, по сути, оказывают помощь банкам, а не реальному сектору экономики. «У нас (ключевая) ставка 20%, кредит вообще – 25%. И теперь опять же заботимся о банках, хотя эту ставку придумал ЦБ. Эта ставка виртуальная, а деньги реальные. ЦБ придумал, что банки должны зарабатывать 25% на кредитах – не экономика, не люди. Это не потребности нашей страны. И теперь мы будем отдавать банкам, которые и так всегда хорошо жили, эти 25%», – пояснил Лисовский.

«Надеюсь, все-таки Центробанк с этой паранойей повышения ключевой ставки закончит. Потому что, по сути, мы перекачиваем бюджетные средства банкам, непонятно для чего. Скажем так, кризис – всегда хорошо, хотя бы выявляет… Знаете, когда мы проигрывали войну в 41-м году во многом из-за паркетных генералов, то есть тех генералов, которые не умели воевать, но умели нравиться начальству. Соответственно, пока они не ушли тем или иным способом из армии и не пришли настоящие боевые генералы, мы проигрывали, в том числе. Вот у нас такая же ситуация сейчас. Надеюсь, эти паркетные генералы все-таки уйдут из экономики, из правительства, – и придут те сталинские наркомы, которые действительно смогут отвечать вызову, который стоит перед нашей страной», – заявил депутат.

Вместе с тем Лисовский обратил внимание, что в результате политики Центробанка в регионах исчезли мелкие банки, а крупным – «до наших производителей как до луны». «Еще одно «достижение» ЦБ – то, что они убили все банки, которые могли работать с местным производством мелким и средним, которое сейчас будет вытягивать нашу экономику, и оставили крупных монополистов на финансовом рынке, которые обложили данью всех и вся, и прекрасно себя чувствуют. И поэтому тоже большой плюс этого кризиса в том, что – либо эти банки должны будут реально работать с реальными сектором, либо все-таки Центробанк должен будет пересмотреть свою политику и все-таки дать развиваться региональным банкам», – пояснил он.

Парламентарий также обратил внимание на Федеральную антимонопольную службу (ФАС), руководитель которой Максим Шаскольский на прошлой неделе в Госдуме привел, «мягко говоря, неточную информацию». «Даже в его психологическом настрое не было видно, что он будет бороться с монополистами, с завышением цен во имя развития нашей страны, особенно, в этой сложной ситуации. Я смотрел на него и понимал, что этот руководитель с этим точно не справится», – заявил Лисовский, отметив, что ФАС слабо отреагировала на рост цен в 2-2,5 раза в строительной отрасли.

«Надеюсь, что эта ситуация вымоет вот этих непонятно откуда взявшихся руководителей, и придут те, которые будут ночевать в кабинетах и не будут думать о миланском шопинге. Придут те, для которых интересы страны, будущего нашей страны и величие нашей родины будет главное. Это еще один плюс той ситуации, которая у нас возникла… Надо уходить от системы распределения, перекачивания бюджетных денег в банки под видом поддержки села, уходить от компенсации нефтяным компаниям недозаработанного на нас, на нации, бензине и топливе. Вот это надо все забыть, и действительно думать о развитии экономики», – заключил депутат.

Москва, Мария Соколова

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