«Финансовый пожар» потушен: у рубля есть все шансы укрепиться

Российский рубль при сохранении нынешнего санкционного давления имеет все шансы укрепиться по отношению к доллару. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. По его оценке, Банк России, скорее всего, оставит без изменений ключевую ставку в 20%, благодаря которой удалось успокоить банковскую панику после введения Западом антироссийских ограничений.

«Думаю, ставку не поменяют, оставят на прежнем уровне», – считает эксперт.

Вязовский обратил внимание, что повышение ключевой ставки до 20% было неизбежно. «Это просто экстренные меры реанимации нашей финансовой системы. Идет атака на рубль, и в этой истории все способы допустимы. Нужно было сбить банковскую панику. Это было сделано. В последние дни мы видим уже приток рублевых депозитов, по которым ставка тоже очень сильно выросла. Даже кто-то в валюте рискует вкладываться, хотя понимает, что могут в валюте потом не отдать. Все это выглядит очень привлекательно сейчас», – отметил он.

«Пока пожар потушили, и даже мы видим укрепление рубля на валютном рынке. Он нырнул ниже 110 рублей за один доллар. В принципе, уровень 100 мы можем увидеть, если все будет продолжаться без особых каких-то новостей в финансовой сфере», – заключил Вязовский.

Российский рубль укрепляется по отношению к американской валюте пятый день подряд. Сегодня Банк России сегодня вновь понизил официальный курс «американца» – более чем на три рубля – до 108,0521 рубля, евро – до 118,7601.

Москва, Мария Соколова

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