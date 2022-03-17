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Четверг, 17 марта 2022, 17:45 мск

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Банк России понизил курсы доллара и евро еще почти на три рубля

Банк России понизит почти на три рубля официальные курсы американской и европейской валют на завтра, 18 марта. Согласно решению регулятора, доллар будет стоить 104,8012 рубля (-3,25 рубля), евро – 115,9311 (-2,82 рубля).

Курс российской национальной валюты повышается уже несколько дней. Ранее после введения многочисленных западных санкций официальный курс доллара поднимался 11 марта до максимальной за всю историю отметки – 120,3785 рубля, евро также тогда установил рекорд – 132,9581 рубля.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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