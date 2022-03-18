«Адаптация экономики»: Набиуллина выступила против административного сдерживания цен

Глава Банка России Эльвира Набиуллина высказалась против искусственного сдерживания цен, так как это помешает адаптации экономики к новым условиям. По ее словам, ручное регулирование цен ведет к дефициту товаров и снижению их качества.

«Важно не вводить ручного регулирования цен. Их искусственное сдерживание неминуемо приведет к дефициту и снижению качества продукции. Подчеркну, административные меры регулирования цен замедлят скорость адаптации экономики к новым условиям», – пояснила Набиуллина, выступая сегодня с заявлением по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором было принято решение сохранении ключевой ставки на уровне 20%.

Глава Банка России отметила, что инфляция в 2022-2023 годах превысит прежние прогнозные показатели. «Подстройка относительных цен не может произойти одномоментно. Это означает, что какое-то время инфляция будет оставаться повышенной, но раскручивания инфляционной спирали мы не допустим», – заверила она.

Набиуллина уточнила, что обновленный прогноз ЦБ по инфляции и росту ВВП будет представлен в апреле. «Конкретные цифры прогноза сейчас назвать весьма сложно. Инфляция в этом году и, скорее всего, в следующем году будет выше прежних оценок. ВВП в ближайший квартал снизится. Новый макроэкономический прогноз мы планируем представить на опорном заседании в апреле», – сообщила она.

Ранее ЦБ сообщал, что аналитики ожидают инфляцию до 20% на фоне падения ВВП на 8%.

Москва, Мария Соколова

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