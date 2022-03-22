«Пора уже ответить на поручение президента»: в Госдуме раскритиковали неспешность правительства РФ по поддержке населения и бизнеса

Правительство РФ не исполняет в полной мере поручение главы государства по оказанию помощи гражданам и предприятиям. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, второй антисанкционный пакет, который Госдума рассмотрит сегодня во втором чтении, является рамочным и не содержит конкретных мер.

«Если неделю назад приняли в первом чтении (второй антисанкционный пакет мер), и мы понимаем, что все эти очень нужные законы, они являются рамочными. Мы все-таки рассчитывали, что правительство, прежде всего, ко второму чтению внесет конкретные поправки по поддержке наших граждан, экономики и предприятий. К сожалению, пока мы этого не видим», – пояснил парламентарий.

По его словам, «эсеры» в целом во втором чтении инициативы правительства поддержат, но россияне должны знать, что их ждет. «Пора уже правительству ответить на поручение президента, который сказал о необходимости повысить и пенсии, и зарплаты бюджетникам, и все социальные выплаты. Он поручил правительству дать предложения по расчетам. Ну давным-давно пора, по крайней мере, чтобы люди знали, что их ждет. Потому что в этих условиях минимум на 20% надо все индексировать с учетом реальной инфляции. И давным-давно надо принимать меры по поддержке наших граждан», – подчеркнул Миронов.

Депутат также сообщил, что после мозгового штурма с представителями бизнеса на прошлой неделе председателю правительства было направлено письмо с 62 конкретными предложениями по поддержке населения и предприятий. «Раскачиваться некогда. Нужно в оперативном режиме решать существующие проблемы. Проблемы накапливаются, люди справедливо ждут – когда же государство обратит внимание на их очень тяжелое положение в условиях санкций, когда большинство граждан нашей страны, безусловно, поддерживает специальную военную операцию и поддерживает нашего президента, но они вправе рассчитывать на их поддержку со стороны государства», – заключил Миронов.

Москва, Мария Соколова

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