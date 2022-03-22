«Кадровая деградация»: лидер КПРФ оценил антисанкционную деятельность правительства РФ

Правительство РФ переживает кадровую деградацию, что тормозит решение первоочередных задач в условиях западных санкций. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Госдумы. По его словам, чиновники кабинета министров уже показали, что не справляются с возникающими проблемами.

Политик обратил внимание на «кадровую деградацию тех, кто принимает экстренные меры», направленные на поддержку населения и экономики. «Без сильных умных кадров не справиться, а эта пятая и шестая колонна – вся попряталась. Даже Кудрина не слышно… То Греф всем говорил, как он школу будет по-американски строить, теперь и его не видно. Все попрятались. Одни – сбежали, вторые – попрятались. А нам предлагают умываться кровью и еще раз продолжать их финансово-экономический путь. Но мы не будем этого делать», – заявил Зюганов.

При этом политик подчеркнул, что множество проблем, о которых давно известно, по-прежнему не решаются – речь идет, в том числе, о поддержке сельхозпроизводителей. «8 рублей за киловатт в деревне – это преступление. Почему он остается? Президент сказал, программа принята, Володин провел слушания, утвердили новые цели – земля, стратегическое развитие, продовольствие. Ну разве это вопрос? Не вопрос. Он должен решаться. Давайте усилим контроль. Ну невозможно с одной трибуны десять раз говорить на одну тему и уходить ни с чем. Как вы собираетесь людей кормить?» – заявил Зюганов.

«С сахаром сейчас подняли шум и крик: у нас пять с лишним миллионов – страна никогда не потребляла больше 3,5. Но только из-за неграмотных ответов на эти вопросы, возникают проблемы. Какой рынок может в условиях чрезвычайных операций отрегулировать? Никакой – еще нет такого рынка», – констатировал политик.

По его словам, сейчас принципиально важно «поддержать все, что связано с промышленностью», так как в стране «нет ресурсов для развития». Особо парламентарий выделил строительную отрасль. «[Антон] Силуанов (глава Минфина РФ) не хочет поддержать стройку. У нас великолепные команды, строители, очень опытные люди. Но как можно строить, когда вам Сбербанк кредит дает под 27%? Где вы видели такую стройку? Хотите не остановить, скажите – ипотека не будет больше 6-8%. Хотите, чтобы все заводы работали, у нас 95% всего на стройку поступает со своих заводов – Собянин Путину доложил на встрече, я сам слушал. Ничего не делают, чтобы эти стройки работали. 2-3 недели телятся, не говорят того, чтобы поддержать реальное производство… Что такое стройка? Это десятки тысяч предприятий. Поддержите, и этот локомотив будет двигаться вперед», – констатировал Зюганов.

«Вопрос новой индустриализации – это вопрос исключительный… Минимальная зарплата и пенсия не может быть меньше 25 тысяч. Давайте решать срочно. Никакие 8,5% (индексации инфляции) не спасают», – подытожил лидер КПРФ.

Комментируя это выступление, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил заслушать отчет правительства уже в ближайшее время. «Именно по ряду причин, которые вы (Зюганов) обозначили, нам необходимо заслушать правительство по итогам работы раньше, и сделать это надо, если хотите, незамедлительно. Есть тема для разговора», – сказал он.

«Мы проведем встречи с нашими избирателями в регионах – у нас следующая неделя региональная, и как раз такая возможность у нас будет с тем, чтобы полноценный разговор состоялся. Так что вы актуально тему подняли, на которую нам придется искать ответы», – отметил Володин, добавив, что уже сегодня обсудит с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным точную дату отчета в Госдуме.

Москва, Мария Соколова

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