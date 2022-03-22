Депутат Госдумы: Британия создала в России сеть агентов влияния

Великобритания, которая находится в авангарде гибридной войны против РФ, создала на российской территории сеть агентов влияния. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его оценке, в такой ситуации необходим отдельный закон об иностранных агентах, который запретил бы им работать в госорганах и ввел обязательный отчет об их доходах и расходах.

«Уже долгое время против России ведется самая настоящая гибридная война. Враг многолик. Но в авангарде битвы находится Великобритания. Foreign Office развивает целую сеть агентов влияния на территории РФ. Сумма финансирования Foreign Office НКО, СМИ и физлиц в России за последние два года составила два миллиарда рублей», – подчеркнул Луговой.

Вместе с тем парламентарий заявил, что иноагентами могут оказаться бывшие студенты, получившие образование в Британии. «Наши студенты подписывают специальные документы о неразглашении, главной обязанностью которых после обучения в Великобритании вернуться на территорию РФ, профессиональным образом устроиться и поддерживать непосредственную связь с британским посольством, сочиняя доклады о социально-политическом, экономическом положении нашей страны, о слабых местах в тех отраслях экономики, где они работают. Через эту программу создана целая сеть агентов влияния. И это происходит в условиях, когда правительство Великобритании объявляет нас главным врагом», – пояснил он.

Как считает депутат, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ должна обратить внимание на работу Foreign Office в РФ. «Нам наконец-то нужен отдельный самостоятельный закон об иностранных агентах. Мы должны ввести новые санкции в сторону ужесточения для иноагентов. Им должно быть страшно. Мы должны запретить работать иноагентам в госкомпаниях, любых компаниях с госучастием, а юрлица должны быть отстранены от любого участия в госзаказах. Иноагенты как юридические, так и физические лица должны представлять в уполномоченный орган все свои банковские счета, кошельки, крипто-кошельки. И отдельно физлица должны представлять ежегодно, если они иноагенты, декларацию о доходах и расходах», – предложил Луговой.

Москва, Мария Соколова

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