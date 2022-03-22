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Вторник, 22 марта 2022, 17:18 мск

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Володин и Мишустин согласовали дату отчета правительства в Госдуме

Нижняя палата российского парламента заслушает отчет правительства РФ 7 апреля. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, пленарное заседание будет посвящено только общению депутатов с кабинетом министров.

Володин также предложил депутатам скорректировать перечень направленных в правительство вопросов с учетом изменения ситуации. «Процедура у нас с вами остается прежней: по пять вопросов от фракций, выступления от фракций и, конечно, большая подготовительная работа. Все фракции за это время встретятся с председателем правительства, министры придут в комитеты – большая возможность обсудить все до отчета», – пояснил спикер Госдумы.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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