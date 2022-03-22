«Нашли самых бедных!?..» Госдума одобрила новые льготы на морскую добычу нефти и газа

Планы правительства РФ ввести дополнительные налоговые льготы для нефтегазовой отрасли не учитывают реального положения дел в стране. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента при обсуждении законопроекта о льготах для морских месторождений нефти и газа. По его словам, документ представлен без расчетов и по ущербной для бюджета методике.

«При нынешних ценах на нефть и при том курсе рубля, который сейчас есть, супердоходы, которые они сейчас получают, давайте мы им еще льготы дадим, чтобы больше нефти продавать за рубеж. Тем более, что все НДПИ, которые мы вкладываем, они же перекладываются в цену на внутреннем рынке, а от экспортных пошлин мы их освобождаем. А там, где перестала льгота действовать освобождения от экспортной пошлины, мы им давайте специальный налоговый режим, как для малого и среднего бизнеса специальные налоговые режимы. Ну в общем – все, что угодно», – возмутился Гартунг.

При этом депутат обратил внимание, что правительство не представило расчеты к законопроекту. «Было бы правильно – правительство приходит и говорит, например, в Сибири такие-то затраты на добычу, такие-то на транспортировку, инвестиции, столько-то налогов они платят и вот такая-то прибыль при такой цене, а вот здесь ситуация другая... И тогда было бы понятно – выгодно-невыгодно. Цифры – нам говорят – мы получим 40 млрд с 22-го по 24-й год. Никаких расчетов нет. Вам на слово поверить? Не поверю. Много вам долго верили на слово, а в итоге… где мы сейчас находимся при такой-то конъюнктуре цен?» – заявил он.

«Прибыль в 18-м году превышала в несколько раз удельные расходы на добычу нефти. Вот примерно такая экономика… 6 трлн отрасль заработала за 18-й год, сейчас – даже боюсь цифры назвать такие. А они наверняка сопоставимы с федеральным бюджетом будут. И нам говорят, давайте им еще льготы дадим. Но, коллеги, мне кажется, мы не в той ситуации сейчас находимся. Нашли самых бедных, самых обездоленных, кому сейчас надо помогать! Может, мы не тем занимаемся? Может, нам правильней было бы снести этот законопроект, а заняться другими? Много лет мы не индексируем пенсии работающим пенсионерам, пенсионный возраст подняли – количество пенсионеров на миллион уменьшилось. Люди просто не доживают до пенсионного возраста. Посмотрите, какая ситуация в стране. А мы что сейчас рассматриваем?» – подчеркнул Гартунг.

Как считает парламентарий, в нынешней ситуации для нефтегазового сектора нужно не давать дополнительные льготы, а изымать сверхприбыли. «Если считать от затрат, то она 10-кратно, даже 50-кратно покрывается. Мало того, даже те налоги, что мы с них берем, они перекладываются на внутреннего потребителя, а мы им потом отрицательным акцизом возвращаем деньги обратно. Сейчас вот законопроект, который затормозили на месяц, в случае его принятия, там чуть ли не 600 млрд в месяц нужно будет возвращать. И мы сейчас все по отдельности рассматриваем», – констатировал он.

«Наша фракция будет голосовать против, и вам рекомендую поступить также. Потому что у нас есть куда потратить деньги, которых сейчас в бюджете нет. Люди ждут от нас справедливых решений, и с нас за них спросят», – заключил Гартунг.

В итоге большинством голосов законопроект все-таки был принят в первом чтении. Документ предполагает льготное налогообложение для месторождений углеводородов Каспия, разработка которых имеет высокие затраты.

Москва, Мария Соколова

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