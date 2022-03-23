Новак: Цены на бензин в России будут расти в пределах инфляции

При сохранении нынешней ситуации во внешней торговле цены на бензин в России будут повышаться на уровень инфляции. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая сегодня в рамках правительственного часа в Госдуме. По его словам, при изменении ситуации для удержания цен понадобятся нетривиальные решения.

«При нормальной ситуации, если наши экспортные товары будут реализовываться, у нас будет нормальная ситуация на нашем внутреннем рынке – мы будем удерживать цены на уровне инфляции. Если же будет ситуация избытков, это конечно ситуация неестественная, здесь надо будет принимать нетривиальные решения относительно загрузки нефтеперерабатывающих заводов. Хотя в отдельные периоды оптовые цены могут снижаться», – пояснил Новак.

В начале марта на оптовом рынке цены на бензин упали почти на 20%. По данным Росстата, на 11 марта стоимость литра топлива в среднем по России опустилась на 4 копейки, составив 50,89 рубля.

Москва, Мария Соколова

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