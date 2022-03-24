«Затормозит резкий рост цен»: рублевые расчеты за газ с недружественными странами выгодны экономике России

Перевод расчетов в рубли за экспортные поставки газа в недружественные государства затормозит рост цен внутри России, и к концу года при восстановлении цепочек поставок может привести к двукратному снижению инфляции. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития Высшей школы финансов РЭУ им Г.В.Плеханова Аяз Алиев.

«Переход на рубли в расчетах за энергоносители – это мера, которая снизит зависимость курса рубля от внешнеполитических факторов. Теперь партнерам придётся приобрести рубль на рынке за иные валюты, что повысит спрос на рубли и приведёт к его укреплению», – пояснил эксперт.

Алиев обратил внимание, что к такому решению Россию привели введенные Западом санкции, и «странам, импортирующим из РФ газ, теперь придётся считаться с таким решением». «В краткосрочном периоде вряд ли кто-то откажется от российского газа, потому что не так просто найти ему замену. Да и России не нужно терять большой рынок газа, на котором она закрепилась и имеет большую долю. С точки зрения политики, пошла игра на опережение, и теперь решать недружественным странам как быть», – подчеркнул он.

Как считает экономист, такая мера позитивно скажется социально-экономической ситуации в России. «С точки зрения экономики и снижения волатильности национальной валюты – мера правильная. Укрепление рубля в перспективе должно снизить стоимость импорта в РФ, что нивелирует резкий рост цен и инфляцию», – пояснил Алиев.

«Рубль пока будет волатилен, и может торговаться в диапазоне 95-100 за доллар, если не возникнут новые форс-мажоры. Инфляцию сразу снизить не получится – на это надо время и налаживание цепочек поставок товаров и услуг. К концу года, возможно, инфляция упадёт до 10% при условиии налаживания цепочек поставок», – отметил он.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России перевести в рубли все платежи за поставки газа недружественным странам. В этот список, согласно решению правительства РФ, входят Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Стоит отметить, что решение Путина спровоцировало укрепление российского рубля. Накануне на биржевых торгах курс доллара и евро упали почти на 4 рубля – до 100 и 110 рублей соответственно. Сегодня американская валюта на биржевых торгах подешевела до 96 рублей, европейская – до 105 рублей.

Москва, Мария Соколова

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