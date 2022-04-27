Польша готовится судиться с «Газпромом» и требует от ЕС ввести пошлины на российский газ

Польша попросит Еврокомиссию ввести пошлины на поставки российских газа, нефти и угля в размере 25-35%. Об этом сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в интервью газете Bild.

«Тому, кто будет придерживаться эмбарго, придется платить за более дорогой СПГ или нефть из других источников. Это будет справедливым только, если импорт российских энергоносителей будет значительно дороже», – цитирует ТАСС заявление Моравецкого.

В то же время президент Польши Анджей Дуда со своей стороны заявил, что польские компании будут использовать юридические возможности, чтобы получить компенсации за прекращение поставок российского газа. «Конечно, польские фирмы, которые имеют заключенные контракты с Россией на поставки газа, которые де-факто в данный момент сорваны Россией, а их условия, как мы видим, полностью нарушаются, предпримут соответствующие юридические шаги», – сказал Дуда, слова которого цитирует РИА «Новости».

Ранее «Газпром» подтвердил, что с 27 апреля полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG из-за их отказа платить за топливо рублях. Поставки газа этим компаниям не будут производиться «до момента осуществления оплаты» в российской нацвалюте.

В ЕС резко отреагировали на прекращение поставок российского газа Польше и Болгарии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение «Газпрома» неоправданным и неприемлемым.

«Заявление «Газпрома» – это очередная попытка России шантажировать нас газом», – написала глава ЕК в своем твиттере. Она добавила, что Европа готова к такому сценарию и готовит скоординированный ответ. Страны Евросоюза останутся «едиными и солидарными с пострадавшими государствами-членами», – заверила глава Еврокомиссии.

Варшава, Светлана Антонова

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