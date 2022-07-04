Биржевые цены на газ в Европе достигли 1700 долларов

Впервые с марта биржевые цены на газ в Европе достигли отметки $1700 за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил $1715 долларов (+7,4%), передает «Прайм» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Стоимость газа в Европе перешла к резкому росту в середине июня. Сейчас, по словам опрошенных РИА «Новости» аналитиков, предпосылок для сильного снижения цен на «голубое топливо» на европейском рынке нет.

Напомним, в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в $3892 был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила $2560,7 за тысячу кубометров (+146,5%). В последствии котировки перешли к устойчивому снижению, опустившись ниже $900.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Европа из-за своих санкционных решений и роста цен в текущем году переплатит 400 млрд евро за энергоресурсы. Ту же сумму Европа заплатила за топливо в целом в 2021 году.

23 июня Германия объявила чрезвычайное положение из-за неопределенности с поставками газа. Это стало вторым этапом раннего предупреждения, который является начальным уровнем кризиса.

Лондон, Светлана Антонова

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