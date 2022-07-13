Растратил треть миллиарда: задержан экс-заместитель главы МЧС

Бывший заместитель главы МЧС России Андрей Гурович задержан по обвинению превышении должностных полномочий. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета РФ.

«По версии следствия, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Полевой госпиталь был возведен без учета климатических условий региона, по назначению не использовался и был демонтирован. Достоверно зная об этих обстоятельствах, Гурович, на которого были возложены обязанности по контролю за расходованием выделенных бюджетных денежных средств, осознавая, что цели развертывания госпиталя не достигнуты, мер к эффективному использованию бюджетных средств не принял, в результате чего бюджету Мурманской области причинен ущерб на сумму более 323 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Главным следственным управлением СК в отношении Гуровича возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

«Следственным комитетом совместно с ФСБ России по местам жительства Гуровича и иных связанных с ним лиц, а также в территориальных подразделениях министерств и ведомств проведены обыски. МЧС оказывает содействие в предоставлении следствию необходимых документов», – добавили в Следкомитете.

Гуровичу предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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