«Пустили в огород...» Банкам недружественных стран разрешили торговать валютой на российском рынке

Банк России снял запрет на проведение банками недружественных стран операций по купле-продаже валюты на отечественном рынке. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Регулятор разрешил банкам-нерезидентам из недружественных государств заключать на российском валютном рынке сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую, а также соответствующие поставочные валютные форварды и своп-договоры. Но цены в этих договорах не должны отклоняться более чем на 2% от цен на аналогичные инструменты на российских биржевых торгах и на международных рынках на момент заключения», – говорится в сообщении.

Такое решение, как заявили в ЦБ, будет способствовать тому, что российские банки смогут лучше удовлетворять спрос компаний и граждан на конкретную иностранную валюту.

До сих пор для всех нерезидентов из недружественных стран действовал запрет на куплю-продажу иностранной валюты – как за рубли, так и за любую иностранную валюту. По рублевым сделкам, а также для нерезидентов, не являющихся банками, этот запрет сохраняется.

Москва, Андрей Дорофеев

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