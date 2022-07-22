«Сжатая пружина»: вынужденный рост сбережений в России грозит обернуться разгоном инфляции

Повышение инфляции в России возможно на фоне наметившегося роста вынужденных сбережений населения – это сжатая пружина в экономике. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. По ее оценке, такую ситуацию провоцирует сильное укрепление рубля.

«Мы можем получить повторение сценария пандемии. Тогда потребители сначала резко сократили потребление, а после отмены локдаунов так же быстро его восстановили. Это наблюдалось в России и во многих других странах. Сегодняшнее, по сути, вынужденное, накопление сбережений – это сжатая пружина в экономике, которая при определенных обстоятельствах может дать резкий рост потребления. При ограничении со стороны предложения товаров и услуг – это способно быстро разогнать спросовую инфляцию», – пояснила Набиуллина.

При этом глава ЦБ обратила внимание на значительное укрепление рубля, которое повлияло и на восприятие цен, и на отношение населения к покупкам. «Это хорошо заметно по динамике инфляционных ожиданий. В июле этот показатель опустился до 10,8%, и это минимум с марта прошлого года. Люди считают, что текущие цены на многие товары необоснованно высоки, и ждут их снижения», – отметила она, пояснив, что в настоящее время «склонность к сбережению высокая».

«Дальнейшая динамика потребительского спроса одна из ключевых развилок нашего прогноза. С одной стороны, высокая склонность к сбережению может сохраниться. В условиях возросшей неопределенности население стремится откладывать больше в качестве подушки безопасности. Это рациональное поведение, которое позволит чувствовать себя более уверенно в случае, если придется столкнуться с сокращением рабочей недели, вынужденным отпуском или проблемами с трудоустройством», – заключила Набиуллина.

При этом ЦБ также допускает повышение инфляции в отдельные периоды перестройки экономики и намерен реагировать с помощью ключевой ставки на нарушение ценовой стабильности.

Москва, Мария Соколова

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