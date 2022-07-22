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Пятница, 22 июля 2022, 17:28 мск

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«Всё, что нажито»: Генпрокуратура требует конфисковать имущество московского инспектора ДПС на 200 млн рублей

Генпрокуратура России подала судебный иск об обращении в доход государства имущества бывшего московского инспектора ДПС на 200 млн рублей, приобретенного на неподтвержденные доходы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба надзорного ведомства.

«В ходе проведенных Генеральной прокуратурой Российской Федерации мероприятий установлено, что сотрудник правоохранительных органов в период прохождения государственной службы приобрел и оформил в свою собственность, а также на своих родственников 23 объекта недвижимости, 7 из которых расположены в Объединенных Арабских Эмиратах и Республике Болгария, и автотранспортное средство. Рыночная стоимость объектов составляет почти 130 млн руб. При этом сведений о законности источников, за счет которых приобреталось имущество, не имеется», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным прокуратуры, в индивидуальных банковских сейфах, открытых госавтоинспектором, обнаружены денежные средства в размере 23 тыс 850 евро, 60 тыс долларов США, более 48 млн руб, законность происхождения которых также не подтверждена.

Иск направлен в Лефортовский районный суд Москвы. Судом до рассмотрения заявления по существу приняты меры по обеспечению иска в виде запрета совершать любые регистрационные действия в отношении указанного имущества.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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