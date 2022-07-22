Банк России поддержал возвращение бюджетного правила

Банк России поддерживает возобновление бюджетного правила, модифицированный механизм которого сейчас обсуждается регулятором с правительством РФ. Как сообщила сегодня глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, в рамках этой системы курс рубля должен оставаться плавающим.

«Мы считаем, что курс должен быть плавающим, нельзя переходить к режиму таргетирования курса. При этом мы не отрицаем валютных интервенций при плавающем курсе, но в рамках бюджетного правила. Поэтому наша позиция в этом и заключается – да, интервенции допустимы. В какие инструменты – в дружественные валюты, какие-то иные инструменты – это, скорее, прерогатива правительства», – пояснила Набиуллина.

«Мы сейчас обсуждаем с правительством, с Минфином возможный механизм бюджетного правила. Мы поддерживаем возобновление бюджетного правила. Конечно, оно будет модифицировано», – пояснила она.

Глава ЦБ обратила внимание, что бюджетное правило является важным механизмом для устойчивости экономических и бюджетных параметров независимо от нефтегазовой конъюнктуры. «Конкретные параметры до того, как официально о них объявит Минфин и правительство, не хотелось бы комментировать», – отметила она.

Совет директоров Банка России на заседании 22 июля снизил ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов – с 9,5% до 8% годовых. Причинами для пересмотра ставки ЦБ назвал продолжающее снижение инфляции, заметное уменьшение инфляционных ожиданий населения и бизнеса и более медленное снижение деловой активности, чем регулятор ожидал в июне.

Москва, Мария Соколова

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