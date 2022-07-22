Набиуллина: у ЦБ нет «красных линий» по ключевой ставке

Банк России не ограничивает себя в принятии решений по ключевой ставке – «красных линий» для регулятора не существует. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, решения принимаются исключительно для достижения целевой инфляции в 4% в 2024 году.

«Красных линий для решения по ставке ни снизу, ни сверху для нас не существует. Ставка будет выбираться, исходя из той траектории, которая должна обеспечить возвращение инфляции к цели в 2024 году», – сказала она.

Напомним, сегодня Банк России снизил ключевую ставку до 8%.

Москва, Мария Соколова

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